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07 июля 2026 в 20:17

Песков сделал прогноз по возврату мира к состоянию 2010 года

Песков: мир образца 2010 года больше никогда не вернется

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
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Прежний мировой порядок, существовавший в 2010 году, уже никогда не вернется, заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что мир кардинально изменился и возврата к прошлому быть не может.

На самом деле мир изменился. И я с трудом могу представить, что те времена когда-нибудь вернутся, — высказался представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что масштабы России не позволяют Европе игнорировать ее или делать вид, будто она не существует. По его словам, европейские страны проявляют к Москве даже излишнюю заинтересованность.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва из-за своих масштабов не может выступать зачинщиком глобального вооруженного противостояния. По его утверждению, в Вашингтоне осознают все риски, связанные с возможным конфликтом подобного уровня.

Также представитель Кремля отметил, что европейские страны больше не полагаются на оборонные обещания Вашингтона и поэтому Евросоюз перестраивается в военно-экономическую структуру. По его словам, усиление военного компонента в Европе заставит Москву принять дополнительные меры для усиления собственной обороны.

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