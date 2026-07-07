Песков сделал прогноз по возврату мира к состоянию 2010 года

Песков сделал прогноз по возврату мира к состоянию 2010 года Песков: мир образца 2010 года больше никогда не вернется

Прежний мировой порядок, существовавший в 2010 году, уже никогда не вернется, заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что мир кардинально изменился и возврата к прошлому быть не может.

На самом деле мир изменился. И я с трудом могу представить, что те времена когда-нибудь вернутся, — высказался представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что масштабы России не позволяют Европе игнорировать ее или делать вид, будто она не существует. По его словам, европейские страны проявляют к Москве даже излишнюю заинтересованность.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва из-за своих масштабов не может выступать зачинщиком глобального вооруженного противостояния. По его утверждению, в Вашингтоне осознают все риски, связанные с возможным конфликтом подобного уровня.

Также представитель Кремля отметил, что европейские страны больше не полагаются на оборонные обещания Вашингтона и поэтому Евросоюз перестраивается в военно-экономическую структуру. По его словам, усиление военного компонента в Европе заставит Москву принять дополнительные меры для усиления собственной обороны.