Румыния потребовала от Украины запрограммировать дроны на самоподрыв

Румыния направила официальный запрос Минобороны Украины с требованием обеспечить возможность самоликвидации украинских беспилотников в случае их случайного проникновения в румынские территориальные воды, сообщил и. о. министра обороны страны Раду Мируцэ. Он уточнил, что решение о самоликвидации должно приниматься микропроцессором беспилотника автономно, даже если связь с оператором будет полностью потеряна.

По словам Мируцэ, Бухарест предпринял эту меру для активной защиты национальной территории и пространства Альянса. Эта инициатива возникла на фоне инцидента в порту Констанца в июне, когда произошел взрыв беспилотника, а также в связи с ситуацией, сложившейся в районе города Галац.

Ранее ударный беспилотник попал в жилой дом в Румынии в приграничном городе Галац. Местный инспекторат заявил, что при столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник, из-за чего начался пожар. В загоревшейся квартире находились женщина и 14-летний подросток, им удалось спастись.