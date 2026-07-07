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07 июля 2026 в 20:43

Дания и Украина договорились совместно развивать технологии беспилотников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дания и Украина заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасности, обороны, технологий и инноваций, сообщает Минобороны королевства. Документ предусматривает сотрудничество в области обмена оперативным опытом, а также развитие взаимодействия по направлениям беспилотников, противовоздушной и противоракетной обороны, искусственного интеллекта и радиоэлектронной борьбы.

Соглашение поддерживает общие интересы, и со стороны Дании правительство подчеркнуло ряд приоритетов в переговорах с Украиной. Это включает, среди прочего, укрепление сотрудничества между украинской оборонной промышленностью и датским оборонным сектором, в том числе с особым акцентом на сотрудничество в приобретении стратегических возможностей, особенно в области БПЛА, для нужд обороны, — отмечается в сообщении.

Глава Минобороны Дании Йеппе Бруус заявил, что соглашение позволит начать поставки высокотехнологичных и экономически эффективных решений для оборонной промышленности Украины. Также Копенгаген намерен устранить препятствия для закупки украинских технологий и оборудования.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз является главной движущей силой западной «так называемой партии войны». Отвечая на вопрос NEWS.ru, она подчеркнула, что страны ЕС взяли на себя основную нагрузку по поддержке действующего руководства Украины во главе с Владимиром Зеленским.

Европа
Украина
Дания
военное сотрудничество
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