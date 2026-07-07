Позор Трампа, коррупция ФИФА, Мбаппе — жертва расизма: скандалы ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу — 2026 продолжается стадия 1/8 финала. Уже завтра будут известны все четвертьфиналисты мундиаля. Какие громкие скандалы произошли в 1/8 финала чемпионата мира в Северной Америке — в материале NEWS.ru.

За что оштрафовали канадского болельщика

Полиция Торонто задержала и оштрафовала 64-летнего местного жителя Яна Марацевича за демонстрацию плаката «ФИФА = Жадность». По информации телеканала CTV, болельщик был недоволен неоправданно высокими ценами на матчи ЧМ-2026. Правоохранительные органы выписали ему штраф в размере 65 канадских долларов (3568 рублей). Марацевич подчеркнул, что не собирается оспаривать наказание, но все равно продолжит привлекать внимание к проблеме доступности футбола.

По словам протестующего болельщика, цены на первый матч сборной Канады против Боснии и Герцеговины (1:1) начинались от $1300 (101 тыс. рублей), а самые дорогие достигали $3035 (236 тыс. рублей). Он сравнил нынешние расценки с мундиалем 2022 года в Катаре, где можно было попасть на стадион всего за $50 (3898 рублей). Марацевич подчеркнул, что футбол больше века был доступной игрой для всех, но теперь, по его мнению, эта игра становится элитарным развлечением для обеспеченных болельщиков.

В какой скандал угодили Трамп и ФИФА

Матч США — Бельгия стал самым ожидаемым на стадии 1/8 финала ЧМ-2026 из-за скандала вокруг американского лидера Дональда Трампа и президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. По информации журналиста Бена Джейкобса, за два дня до игры глава Белого дома позвонил в ФИФА, чтобы нападающему американской сборной Фоларину Балогуну отменили красную карточку и разрешили выйти на поле. Впервые в истории чемпионатов мира было принято решение «отложить» удаление лучшего бомбардира хозяев турнира. После этого Трамп написал в соцсетях: «Спасибо ФИФА, что исправили несправедливое решение». Позднее он подтвердил, что звонил Инфантино.

Фоларин Балогун Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это был не фол, даже не нарушение. Два парня бежали на полной скорости и врезались друг в друга. А этот судья… Он вынес решение, в которое никто не мог поверить — даже команда соперника! Балогун ничего плохого не сделал! Он — наш лучший игрок, очень важный! И этот судья дал ему красную… Я даже не знал, что такое красная карточка. Потом мне рассказали, что Балогун не сможет играть в следующем матче. Это очень несправедливо. Как вы можете отстранять человека от игры, которая еще не была сыграна? Так что — да, я попросил ФИФА, чтобы они пересмотрели этот эпизод. Я говорил с человеком, которого очень уважаю. Теперь уровень уважения [к Инфантино] вырос в 10 раз», — сказал Трамп.

Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче: американец ударил соперника шипами сзади по ноге. Принимая решение об отмене красной карточки американскому нападающему, дисциплинарный комитет ФИФА сослался на статью 27 в регламенте, согласно которой организация вправе принять решение о полной или частичной приостановке применения дисциплинарных мер.

Это возмутило Королевский футбольный союз Бельгии (KBVB), который подал протест. Однако ФИФА признала жалобу неприемлемой.

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация не является стороной процесса и, как следствие, не имеет права обжаловать данное решение», — объяснили в ФИФА.

УЕФА также негативно воспринял эту новость.

«Решение <...> приостановить на год применение автоматической одноматчевой дисквалификации после красной карточки, показанной игроку Фоларину Балогуну, пересекло красную линию. Футбол, как и любой другой вид спорта, опирается на правила, которые являются основой честной, добросовестной и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают интерпретацию. В данном случае — нет», — отметили в УЕФА.

Дональд Трамп Фото: Andrew Thomas — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Решение ФИФА об отмене удаления Балогуна нарушает позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о невмешательстве политики в спорт, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Я не совсем уверен, что звонил лично Трамп. Мне кажется, это слухи. Но тем не менее есть факт давления со стороны США как хозяев чемпионата мира. Они используют свой авторитет. Если действительно был звонок в ФИФА из Белого дома, то это можно расценивать по-разному. Это то, о чем две недели назад говорил МОК: нельзя допускать политического, финансового давления на спортивные организации. Если это было так, это плохая и печальная новость. Насколько я понимаю, на чемпионатах мира еще такого не было. На мой взгляд, чтобы минимизировать этот скандал и последствия от него, нужно назначить независимую комиссию, которая примет решение», — считает Свищев.

Балогун вышел в стартовом составе, но это не помогло США. Бельгия победила со счетом 4:1.

Как Мбаппе стал жертвой расизма

В 1/8 финала ЧМ-2026 Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Килиан Мбаппе. После матча парагвайский сенатор Селеста Амарилья резко высказалась в адрес форварда. В своих соцсетях она назвала Мбаппе «дикарем» и допустила уничижительные оценки его камерунского происхождения. Политик поставила под сомнение качество игры соперника, заявив, что сборная Франции, по ее мнению, «случайно» добилась такого результата.

Слова Амарильи вызвали резкую критику в соцсетях. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Мбаппе.

«Еще один гол от Мбаппе. На этот раз против расизма. Выражаю всю свою поддержку. Когда при помощи слов смешивают с грязью, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство», — подчеркнул Макрон.

Федерация футбола Франции (FFF) подала заявление в прокуратуру в связи с расистскими оскорблениями со стороны Амарильи. Сам футболист ответил сенатору, заявив, что она недостойна своей должности.

Килиан Мбаппе забивает победный гол с пенальти в матче Парагвай — Франция, ЧМ по футболу — 2026 Фото: Baptiste Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Вы не представляете Парагвай, эту страну, которая на протяжении всего турнира источала страсть и честь. Я никогда не позволю таким людям свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру», — написал Мбаппе в соцсетях.

Министерство иностранных дел Парагвая осудило заявление Амарильи в адрес Мбаппе.

«Слова сенатора Селесты Амарильи противоречат ценностям и принципам, которые вдохновляют на мирное сосуществование и уважение человеческого достоинства, которые продвигает наша страна. Правительство Парагвая подтверждает свою твердую приверженность поощрению прав человека, равенства и уважения между людьми, борьбе против расизма, ксенофобии, нетерпимости и любых проявлений ненависти или дискриминации. Оно также выражает свою солидарность с теми, кто, возможно, был затронут этими заявлениями, и вновь заявляет о своем уважении к французскому народу, с которым Парагвай поддерживает исторические отношения дружбы, сотрудничества и взаимопонимания», — говорится в заявлении МИД Парагвая.

Странное судейство в матче Франция — Парагвай

Матч Франция — Парагвай запомнился не только словами сенатора Амарильи, но и странным судейством арбитра Ильгиза Танташева из Узбекистана. Южноамериканские футболисты весь матч били европейцев по ногам и локтями в грудь. Порой матч больше был похож не на футбол, а на MMA.

В одном из эпизодов защитник «Динамо» Хуан Касерес лежа пинал Мбаппе. Парагвайцы ложились на вратаря соперника Майка Меньяна, чтобы не дать быстро разыграть мяч. И это далеко не все примеры из этой игры. За многочисленные фолы футболисты Парагвая не получили ни одной желтой карточки, зато от Танташева их получили французы Брэдли Баркола, Ману Коне и Майкл Олисе. Французская газета L'Equipe поставила судье единицу за работу на этом матче.

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