В Канаде оштрафовали болельщика за критику цен на билеты чемпионата мира CTV: в Канаде задержали болельщика с плакатом критики ФИФА

Сотрудники полиции в Торонто задержали и оштрафовали 64-летнего местного жителя Яна Марацевича за демонстрацию плаката с критикой Международной федерации футбола (ФИФА), информирует телеканал CTV. Болельщик пояснил, что основной причиной его недовольства являются неоправданно высокие цены на матчи чемпионата мира — 2026.

Отмечается, что мужчину c плакатом «ФИФА = Жадность» задержали по статье за «незаконное проникновение» комплекса, где проходили матчи чемпионата мира. Правоохранительные органы выписали ему штраф в размере 65 канадских долларов (3568 рублей). Марацевич подчеркнул, что не собирается оспаривать наказание, однако все равно продолжит привлекать внимание к проблеме доступности футбола.

По словам протестующего болельщика, цены на первый матч сборной Канады против Боснии и Герцеговины (1:1) начинались от $1300 (101 тыс. рублей), а самые дорогие достигали $3035 (236 тыс. рублей). Он сравнил нынешние расценки с мундиалем 2022 года в Катаре, где можно было попасть на стадион всего за $50 (3898 рублей).

Самым дешевым билетом на этом чемпионате, по словам фаната, оказался билет на матч Гана — Панама (1:1) — 195 долларов. При этом цены на первый матч сборной Канады (Канада — Босния и Герцеговина, 1:1) начинались от $1300, а самые дорогие достигали $3035. Марацевич подчеркнул, что футбол более века был доступной игрой для всех, но теперь, по его мнению, он становится элитарным развлечением для обеспеченных болельщиков.

Ранее стало известно, что болельщики сборной Бразилии после поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 кинули в голову нападающего Неймара (настоящее имя — Неймар да Силва Сантос Жуниор) стакан. Футболист среагировал и окликнул одного из фанатов, однако партнеры по команде не дали конфликту развиться и увели нападающего.