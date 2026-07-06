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06 июля 2026 в 17:30

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Фото: D-NEWS.ru
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Беру обычные яйца и банку пива — делаю вкуснейшую закуску за копейки. Шампиньоны в пивном кляре — это хрустящая, воздушная и очень сытная закуска, которая исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете ее подать. Пиво делает кляр невероятно легким и пористым, а внутри шампиньоны остаются сочными и ароматными. Подавать их можно с чесночным соусом или просто так — они хороши и в горячем, и в холодном виде.

Для приготовления вам понадобится: 6 яиц, 500 мл светлого пива, 250 г муки, 2 луковицы, 400 г шампиньонов, 2 моркови. Грибы вымойте, обсушите, нарежьте крупными кусочками. В миске смешайте яйца, пиво и муку до однородного теста. Шампиньоны обмакните в кляр и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон. Отдельно обжарьте лук с морковью до мягкости. Подавайте грибы на подушке из овощей, украсив зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти шампиньоны — даже те, кто не любит грибы, просили добавки! Кляр воздушный, грибы сочные, а сочетание с луком и морковью делает закуску полноценной. Кстати, вместо пива можно взять минералку — тоже будет вкусно. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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