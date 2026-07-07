Политолог оценил риски втягивания Белоруссии в украинский конфликт

Вероятность того, что Украина втянет Белоруссию в военный конфликт, очень высока, сказал в интервью NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, этому способствуют действия украинского президента Владимира Зеленского, а также санкционное давление со стороны западных стран.

Это стратегия самого Зеленского, но «коллективный Зеленский» сегодня — это и украинские, и британские элиты, и часть европейцев. Риск прямого втягивания Белоруссии в военные действия сейчас очень высок, — считает аналитик.

Ранее руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал призыв главы офиса президента Украины Кирилла Буданова не делать из Белоруссии врага. Политолог выразил мнение, что Киев старается найти некие «шероховатости» в отношениях Москвы и Минска, чтобы при удобном моменте использовать это в своих интересах. Кортунов убежден, что в украинском руководстве есть люди, пытающиеся найти нюансы в позиции Белоруссии, и они продолжат предпринимать попытки ослабить связи между республикой и РФ.