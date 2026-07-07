Раскрыто, закончатся ли провокации Киева против Минска после слов Буданова Политолог Кортунов: Киев будет и дальше пытаться разрушить союз Москвы и Минска

Киев продолжит свои попытки ослабить связи между Москвой и Минском, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал призыв главы офиса президента Украины Кирилла Буданова не делать из Белоруссии врага. По словам Кортунова, политик рассчитывает на независимость политики белорусского президента Александра Лукашенко.

Если в Киеве увидят какие-то шероховатости в отношениях Москвы и Минска, то они будут стараться использовать это, чтобы расшатать российско-белорусское партнерство. Все зависит от того, будут ли у них возможности для этого. А такое желание присутствует, конечно. Странно было бы предполагать, что его нет, — высказался Кортунов.

Он подчеркнул, что в украинском руководстве существуют группы, по-разному относящиеся к различным вопросам, включая Белоруссию. По его словам, есть люди, которые решительно выступают против Минска и считают его ключевым союзником России в СВО. В то же время, отметил он, есть и те, кто пытается найти нюансы в позиции Белоруссии.

Буданов выражает интересы группы людей, которые считают, что, несмотря на близость Минска и Москвы, Лукашенко на протяжении многих лет пытается проводить самостоятельную политику. И вот это [Украина] хочет в максимальной степени использовать. Поэтому им не нужно подталкивать Минск к еще более тесному сплочению с Москвой. Им нужно проявлять сдержанность даже в тех случаях, когда Белоруссия предпринимает какие-то шаги или делает заявления, которые вызывают раздражение в Киеве, — заключил Кортунов.

Ранее Лукашенко заявил, что международная «партия войны» намеренно затягивает конфликт на Украине, преследуя свои интересы. По его словам, эта группа сейчас руководит Евросоюзом.