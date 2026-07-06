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06 июля 2026 в 11:41

Лукашенко раскрыл, кому выгодно затягивание конфликта на Украине

Лукашенко: «партии войны» в ЕС выгодно затягивание конфликта на Украине

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Международная «партия войны» специально затягивает вооруженное противостояние на Украине ради собственной выгоды, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. По его словам, которые передает информационное агентство БелТА, сегодня эта партия стоит во главе Евросоюза.

Главный очаг напряженности в регионе — конфликт на Украине. Международная «партия войны», которая сегодня стоит во главе ЕС, всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, — заявил глава республики.

Он подчеркнул, что часть западных политиков раздражает также независимость Белоруссии и ее союз с Россией.

Ранее в Белоруссии отметили 3 июля День независимости республики. С праздником народ страны и его лидера поздравил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул важность братских уз между государствами и общих усилий в противостоянии с внешними угрозами.

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