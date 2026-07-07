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07 июля 2026 в 20:20

«Мировому спорту быть!»: Захарова о решении МОК по спортсменам из России

Захарова назвала решение МОК по России победой здравого смысла

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить в правах Олимпийский комитет России стало «победой здравого смысла», заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Также во вторник, 7 июля, МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов.

Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией! — написала она.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что решение Международного олимпийского комитета отменить ограничения для российских спортсменов ускорит их возвращение на международные турниры. По словам главы Минспорта, МОК отменил проверки спортсменов на соответствие критериям нейтральности и снял запрет на проведение международных соревнований в России.

Между тем спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал отмену ограничений в отношении российских спортсменов большой победой. В беседе с NEWS.ru он отметил, что окончательное решение об участии россиян в международных соревнованиях по-прежнему остается за федерациями в каждом отдельном виде спорта.

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