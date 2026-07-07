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07 июля 2026 в 20:19

«Это номер один»: Песков объяснил суть лучшей стратегии для России

Песков: у России должно быть достаточно силы для противостояния Западу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия считает достаточную мощь ключевой стратегией для успешного противостояния и соперничества с Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Die Weltwoche. Представитель Кремля отметил, что если «вы влиятельны, вы уважаемы».

[Стратегия] номер один — быть достаточно сильным, чтобы противостоять конкуренции и конфронтации. Это номер один. Если вы влиятельны, вы уважаемы, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Европе не стоит воспринимать Россию как угрозу, а также нужно научиться учитывать ее озабоченности. Кроме того, он призвал страны не пренебрегать Москвой и как можно скорее возобновить диалог.

До этого Песков заявил, что европейским налогоплательщикам «промывают мозги», чтобы обосновать увеличение военных расходов. По его словам, рост оборонных затрат требует дополнительного объяснения для граждан ЕС.

Также Песков заявил, что Россия точно не станет инициатором третьей мировой, поскольку является слишком крупной и ответственной державой. Он отметил, что в Вашингтоне понимают возможные последствия третьей мировой войны.

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