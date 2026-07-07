Полянский раскрыл, как Запад отреагировал на доклад РФ о правах человека Полянский: Запад демонстративно проигнорировал доклад РФ о правах человека

Западные страны демонстративно оставили без внимания презентацию доклада России и Белоруссии о правах человека, заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский. По его словам, которые цитирует ТАСС, они проигнорировали приглашение на его демонстрацию на площадке ОБСЕ в Вене 7 июля.

Западные страны демонстративно проигнорировали распространенные нами в ОБСЕ приглашения на презентацию доклада, предпочтя следить за мероприятием инкогнито в режиме онлайн, — заявил Полянский.

Ранее постпред объяснил, почему Россию нельзя исключить из состава ОБСЕ. С его слов, подобного механизма в организации не существует. Своей аналитикой Полянский поделился в ответ на предложения представителей Украины о якобы недостойном месте РФ в ОБСЕ.

Также до этого постпред РФ заявил о сознательном движении Европейского союза к конфронтации с Россией. Он отметил, что ЕС превратился из экономического блока в военное и русофобское объединение.