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07 июля 2026 в 11:43

Полянский раскрыл, как Запад отреагировал на доклад РФ о правах человека

Полянский: Запад демонстративно проигнорировал доклад РФ о правах человека

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Западные страны демонстративно оставили без внимания презентацию доклада России и Белоруссии о правах человека, заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский. По его словам, которые цитирует ТАСС, они проигнорировали приглашение на его демонстрацию на площадке ОБСЕ в Вене 7 июля.

Западные страны демонстративно проигнорировали распространенные нами в ОБСЕ приглашения на презентацию доклада, предпочтя следить за мероприятием инкогнито в режиме онлайн, — заявил Полянский.

Ранее постпред объяснил, почему Россию нельзя исключить из состава ОБСЕ. С его слов, подобного механизма в организации не существует. Своей аналитикой Полянский поделился в ответ на предложения представителей Украины о якобы недостойном месте РФ в ОБСЕ.

Также до этого постпред РФ заявил о сознательном движении Европейского союза к конфронтации с Россией. Он отметил, что ЕС превратился из экономического блока в военное и русофобское объединение.

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Дмитрий Полянский
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