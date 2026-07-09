В Европе признали правоту России по вопросам прав человека

Швейцария на встречах в Москве и Минске согласилась с выводами доклада России и Белоруссии по правам человека, но предложила смягчить формулировки, заявил ТАСС директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. Он отметил, что ведомство готово учесть замечание только после устранения проблем.

Мы ожидали услышать все, что угодно: что «в докладе вы все переврали», что «вы подтасовываете факты». Меньше всего мы ожидали услышать то, что услышали: «Да, мы признаем все, что вы написали в разделе по Швейцарии, это правда», — рассказал Лукьянцев.

До этого посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что Швейцария поддерживает незаконные западные санкции против РФ, поэтому Москва не может воспринимать Берн в качестве нейтрального игрока в разрешении украинского кризиса. При этом дипломат добавил, что РФ остается открытой для диалога со всеми партнерами при условии его ведения во взаимоуважительном ключе.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ответит на высылку двух военных атташе из посольства в Риме. В ведомстве подчеркнули, что ответ будет «соответствующим». О высылке дипломатов заявил вице-премьер Италии Антонио Таяни. По его словам, дипломатам предписано покинуть страну в течение трех дней.