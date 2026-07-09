Посол раскрыл отношение России к Швейцарии в контексте украинского кризиса Посол Моргулов: РФ не считает Швейцарию нейтральной в урегулировании на Украине

Швейцария поддерживает незаконные западные санкции против России, поэтому Москва не может воспринимать Берн как нейтрального игрока в разрешении украинского кризиса, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов на встрече со швейцарской коллегой Кристиной Марти Ланг. По его словам, которые приводит пресс-служба посольства РФ в Пекине, собеседница обозначила традиционное стремление альпийской конфедерации играть роль посредника в разрешении международных проблем, в том числе украинского конфликта.

Хотя Швейцария и не входит в НАТО и ЕС, тем не менее она поддерживает незаконные западные санкции против России. С учетом данного обстоятельства российская сторона не может воспринимать Берн в качестве нейтрального игрока, — констатировал Моргулов.

При этом посол добавил, что Россия остается открытой для диалога со всеми партнерами при условии его ведения во взаимоуважительном ключе и на основе учета интересов друг друга. Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития отношений Москвы и Берна с КНР.

Ранее профессор экономики Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что исход украинского конфликта будет решен в пользу России, а европейские государства покинут его с ослабленными экономиками и политическим весом. В частности, по оценке американского специалиста, Украина окажется в катастрофическом положении.