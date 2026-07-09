Россия пообещала ответить на выпад Италии МИД: Россия ответит Италии на высылку военных атташе из посольства в Риме

Москва ответит на высылку двух военных атташе из посольства России в Риме, заявили РИА Новости в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что ответ будет «соответствующим».

Российская сторона даст соответствующий ответ, — сказали в МИД.

Ранее о высылке атташе заявил вице-премьер Италии Антонио Таяни. По его словам, дипломатам предписано покинуть страну в течение трех дней.

До этого итальянская полиция задержала двух бывших сотрудников спецслужб по подозрению в работе на Россию. По его информации, у мужчин провели обыск и изъяли всю электронику. Правоохранители полагают, что арестованные якобы передавали России информацию, касающуюся вопросов национальной безопасности.

Также сообщалось, что члены НАТО не могут договориться о сроках дальнейшей поддержки Украины из-за позиции Италии. Хотя постпреды поддержали выделение на вооружение и подготовку в 2026 году, вопрос о помощи в 2027 году остается открытым. В проекте документа изначально содержалось положение о том, что помощь Киеву в 2027 году будет продолжена «как минимум на сопоставимом уровне».