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06 июля 2026 в 04:05

Полянский объяснил, почему Россию нельзя исключить из ОБСЕ

Полянский заявил об отсутствии механизма исключения России из ОБСЕ

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что механизма исключения государств из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не существует, передают РИА Новости. По словам дипломата, представители Украины периодически заявляют, что Россия якобы недостойна членства в ОБСЕ.

Периодически украинцы могут заявлять, что мы недостойны членства. Но механизма исключения из ОБСЕ нет. У организации даже нет устава как такового, — сказал Полянский.

Ранее он говорил, что Киев нуждается в эскалации конфликта между Москвой и европейскими странами. По его словам, такой сценарий является для украинских властей гарантом собственного выживания. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не скрывает своей заинтересованности в подобном развитии событий и выражает недовольство союзниками, которые не готовы идти на такой шаг.

До этого Полянский заявил, что Европа потенциально может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года. По его словам, помимо целенаправленной подготовки к войне и активной милитаризации в Европе, снижается порог для возможных провокаций.

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