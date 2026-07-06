Полянский объяснил, почему Россию нельзя исключить из ОБСЕ Полянский заявил об отсутствии механизма исключения России из ОБСЕ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что механизма исключения государств из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не существует, передают РИА Новости. По словам дипломата, представители Украины периодически заявляют, что Россия якобы недостойна членства в ОБСЕ.

Периодически украинцы могут заявлять, что мы недостойны членства. Но механизма исключения из ОБСЕ нет. У организации даже нет устава как такового, — сказал Полянский.

Ранее он говорил, что Киев нуждается в эскалации конфликта между Москвой и европейскими странами. По его словам, такой сценарий является для украинских властей гарантом собственного выживания. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не скрывает своей заинтересованности в подобном развитии событий и выражает недовольство союзниками, которые не готовы идти на такой шаг.

До этого Полянский заявил, что Европа потенциально может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года. По его словам, помимо целенаправленной подготовки к войне и активной милитаризации в Европе, снижается порог для возможных провокаций.