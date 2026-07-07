Песков назвал Европе четыре шага на пути к диалогу с Россией

Песков назвал Европе четыре шага на пути к диалогу с Россией Песков призвал Европу не считать Россию угрозой и учитывать ее озабоченности

Европе не стоит воспринимать Россию как угрозу, а также нужно научиться учитывать ее озабоченности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Кроме того, он призвал страны не пренебрегать Москвой и как можно скорее возобновить диалог.

Первое: Россия не является источником угрозы для Европы. Второе: вы должны прислушиваться к обеспокоенностям России. Третье: если вы игнорируете обеспокоенности России, у вас будут проблемы. Четвертое: постарайтесь как можно скорее возобновить диалог с русскими, — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва остается открытой для диалога с зарубежными государствами. Он также напомнил, что в Кремле по-прежнему ждут обещанного телефонного звонка от президента Франции Эммануэля Макрона.

Между тем Песков констатировал, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся на «нулевом уровне». Он уточнил, что между Россией и США фактически отсутствует конструктивный диалог по ключевым вопросам международной повестки.