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07 июля 2026 в 19:30

Политолог назвал истинную причину политического кризиса в Великобритании

Политолог Минченко: политический кризис в Британии вызван человеческим фактором

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press
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В Великобритании нарастает системный кризис политических элит, вызванный человеческим фактором, сказал в интервью NEWS.ru политолог Евгений Минченко. Он сопровождается их деградацией и отсутствием стратегического мышления, подчеркнул эксперт.

В Британии действительно наблюдается системный кризис элит, их деградация и отсутствие стратегического мышления. Здесь сыграл и человеческий фактор, — сказал Минченко.

По его словам, единственным человеком, обладавшим внятной стратегией трансформации британской системы управления, был бывший советник экс-премьера Бориса Джонсона Доминик Каммингс. Он считается одним из главных архитекторов Brexit.

Однако его увольнение в ноябре 2020 года стало следствием личной драмы: любвеобильный Борис Джонсон снова женился, и его новая супруга настроила премьера против советника. После ухода Каммингса ситуация стала только хуже, — рассказал политолог.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев прокомментировал информацию о том, что в ЕС раздражены желанием Лондона получить право голоса в ключевых комитетах объединения. По его словам, за счет этого британские власти стремятся сохранить собственное влияние и контроль над Евросоюзом.

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