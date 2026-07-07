В Великобритании нарастает системный кризис политических элит, вызванный человеческим фактором, сказал в интервью NEWS.ru политолог Евгений Минченко. Он сопровождается их деградацией и отсутствием стратегического мышления, подчеркнул эксперт.

В Британии действительно наблюдается системный кризис элит, их деградация и отсутствие стратегического мышления. Здесь сыграл и человеческий фактор, — сказал Минченко.

По его словам, единственным человеком, обладавшим внятной стратегией трансформации британской системы управления, был бывший советник экс-премьера Бориса Джонсона Доминик Каммингс. Он считается одним из главных архитекторов Brexit.

Однако его увольнение в ноябре 2020 года стало следствием личной драмы: любвеобильный Борис Джонсон снова женился, и его новая супруга настроила премьера против советника. После ухода Каммингса ситуация стала только хуже, — рассказал политолог.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев прокомментировал информацию о том, что в ЕС раздражены желанием Лондона получить право голоса в ключевых комитетах объединения. По его словам, за счет этого британские власти стремятся сохранить собственное влияние и контроль над Евросоюзом.