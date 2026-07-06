Великобритания стремится сохранить свое влияние, контролируя Евросоюз, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он прокомментировал информацию, что в ЕС раздражены желанием Лондона получить право голоса в ключевых комитетах объединения. По словам парламентария, королевство столкнется с серьезными проблемами, если Европа отвернется от него.

Великобритания претендует на доступ к континентальной игре и формированию повестки исходя из своих потребностей, при этом не являясь членом союза и не имея финансовых и экономических обязательств, как все остальные. Диктовать свои правила, не платя за это и не вкладываясь в развитие Европы, — это можно было бы назвать смелостью, но это обыкновенная наглость. Британия ведет себя так, потому что Европа ей это позволяет. Почему и до каких пор — вопрос открытый, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что британская политика всегда заключалась в использовании других людей, народов и стран для достижения своих целей. По словам депутата, Великобритания всегда стремится создать лучшие условия для себя, одновременно пытаясь ухудшить положение соседей, партнеров и противников, чтобы поставить их в уязвимое и зависимое положение.

Сама по себе Великобритания не стоит ничего, вся ее сила заключается в ресурсах других стран, которые она манипулятивно применяет, не считаясь с интересами окружающих. Если европейцы отвернутся от острова, это станет катастрофой для королевства. Естественно, оно пытается этого не допустить. Вместе с тем континент дает понять британцам, что у него есть свои интересы, с которыми нужно считаться, — добавил Толмачев.

Он отметил, что Brexit стал выражением нежелания Лондона следовать европейским правилам в политике и экономике. Однако, по словам парламентария, это не означает стремления британцев устанавливать свои собственные нормы. Именно этим, пояснил депутат, объясняются их бесцеремонные попытки вмешаться в дела ЕС.

Ранее сообщалось, что саммит Великобритании и Евросоюза, запланированный на 22 июля, может быть перенесен на осень. Обсуждение этого решения идет на фоне политической нестабильности в Британии и споров о перезагрузке отношений после Brexit.