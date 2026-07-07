Устроившую покушение на Ермолаева сняли на видео перед терактом

Устроившую покушение на Ермолаева сняли на видео перед терактом

Украинка Анастасия Березовская, организовавшая теракт в Монако, была заснята камерами местного салона связи незадолго до взрыва, сообщает Telegram-канал Mash. Она приобретала батарею для телефона в трех кварталах от места преступления.

Сегодня, 7 июля, Березовскую нашли мертвой под Киевом. Она вернулась на Украину для встречи с кураторами из ГУР, однако была убита.

Ранее в СБУ сообщили, что по подозрению в убийстве предполагаемой исполнительницы покушения на украинского бизнесмена были задержаны два человека, один из которых является действующим сотрудником ГУР страны. Вторым задержанным оказался бывший работник украинских правоохранительных органов.

Кроме того, депутат Государственной думы Александр Толмачев заявил, что гибель Березовской, подозреваемой в причастности к покушению на Ермолаева, подтверждает причастность Киева к теракту в Монако. По мнению парламентария, сотрудничество с украинскими властями всегда заканчивается трагически для их пособников.