В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева

В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева Депутат Толмачев: смерть Березовской доказывает участие Киева в теракте в Монако

Убийство украинки Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, доказывает причастность Киева к теракту в Монако, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, сотрудничество с украинской элитой для каждого заканчивается плачевно.

Новость, что исполнительницу покушения на украинского олигарха Ермолаева нашли закопанной под Киевом, подтверждает: заказ был сделан по распоряжению украинских функционеров. Если они действительно пытались физически уничтожить цель, то провалились. Само нападение было сигналом для всех тех, кто попытался поссориться с современным террористическим режимом или скрыться от него. Это подтверждает неоднородность и разногласия внутри структуры власти, которой важно выглядеть монолитом для своих заказчиков и публики, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что теракт в Монако стал демонстрацией пренебрежения к властям Европы и их попыткам обеспечить безопасность, поскольку ни местные законы, ни меры по охране граждан не имеют значения для Киева. При этом, по словам депутата, европейская полиция и Интерпол либо не смогли задержать исполнительницу, либо ее сопровождение оказалось более профессиональным.

Что касается судьбы убитой преступницы, вывод один: каждый, кто сотрудничает с киевским террористическим режимом, заканчивает свои дни абсолютно одинаково — в виде трупа с пулей в голове, брошенного в позорную яму. Ситуация подтверждает: на полях специальной военной операции Россия борется с преступностью и беззаконием, — заключил Толмачев.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Березовскую застрелили в затылок. По его информации, преступники произвели четыре выстрела.