Окровавленный мужчина скончался после устроенного им дебоша на улице «112»: в Воронеже мужчина бросался на прохожих и умер от полученных травм

В Воронеже мужчина скончался после устроенного им дебоша на улице, сообщает Telegram-канал «112». Сотрудники полиции пытались успокоить местного жителя, на котором были заметны следы крови.

Отмечается, что в одном из жилых комплексов города мужчина начал бросаться на людей, а также ломать окна и лоджии домов. В процессе он сворачивал зеркала на чужих автомобилях, в связи с чем мог получить резаные раны. Свидетели вызвали скорую помощь, однако дебошир скончался по пути в медицинский центр. Предварительной причиной стала обильная кровопотеря. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионер потерял сознание и слуховой аппарат после стычки с дебоширом. Пострадавшего с травмой лица забрала скорая помощь. Нападавшего задержали сотрудники полиции.

До этого боксер-любитель напал на пассажира в самолете и после посадки умер. Во время полета 35-летний мужчина вел себя вызывающе и вступил в конфликт с другим пассажиром и членом экипажа.