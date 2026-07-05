Пенсионер потерял сознание и слуховой аппарат после стычки с дебоширом

Пенсионер потерял сознание и слуховой аппарат после стычки с дебоширом Пенсионер со слуховым аппаратом потерял сознание после драки в Петербурге

В Петербурге в районе жилого комплекса «Солнечный город» пассажир автобуса напал на пожилого мужчину со слуховым аппаратом, пишет Telegram-канал «Mash на мойке». По словам очевидцев, конфликт произошел на конечной остановке.

Как пишет канал, мужчина в возрасте заступился за водителя, который попросил пассажиров покинуть салон. Требование не устроило одного из мужчин, попытавшегося прорваться в кабину. После выхода из автобуса молодой человек нанес удары пенсионеру и другим людям, которые пытались вмешаться.

В результате пожилой мужчина потерял сознание и лишился слухового аппарата. Пострадавшего с травмой лица забрала скорая помощь. Нападавшего задержали сотрудники полиции.

Ранее петербургские врачи спасли подростка с тяжелыми ножевыми ранениями. Истекающего кровью юношу доставили в клинику прямо из пункта выдачи заказов. Его состояние оценивается как тяжелое. По предварительной информации, подросток пострадал после нападения женщины с ножом. Медикам удалось стабилизировать его состояние после хирургического вмешательства.