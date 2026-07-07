Смерть на курорте, принц Гарри без крова и «оживший» Усольцев: что дальше

Смерть на курорте, принц Гарри без крова и «оживший» Усольцев: что дальше

Юная россиянка из Белгорода умерла на отдыхе в Хургаде, аккаунт пропавшего под Красноярском вместе с семьей Сергея Усольцева внезапно «ожил», Букингемский дворец отозвал предложение о проживании для принца Гарри — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Раскрыты подробности страшной смерти россиянки в Хургаде

19-летняя жительница Белгорода, прилетевшая с семьей на отдых в египетскую Хургаду, умерла после тяжелого отравления, сообщает источник. По его информации, в конце июня у девушки внезапно ухудшилось самочувствие: появились сильная слабость, рвота и расстройство желудка. Большую часть дня она провела в гостиничном номере, а вечером после купания в море потеряла сознание.

Вскоре россиянку госпитализировали. Медикам удалось восстановить работу сердца девушки и стабилизировать ее состояние, однако длительное кислородное голодание привело к тяжелому поражению головного мозга. Туристка впала в глубокую кому, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, врачи выявили у пациентки аспирационную пневмонию, возникшую из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути, а также тяжелое нарушение обмена веществ, сопровождавшееся критически низким уровнем калия в крови. Родственники попытались организовать срочную транспортировку в Россию для продолжения лечения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным информатора, стоимость такой эвакуации оценивалась более чем в 8 млн рублей. При этом страховка покрывала лишь часть расходов, примерно 1,3 млн рублей. Оставшаяся сумма для семьи была неподъемной. К сбору подключились друзья девушки. Они распространяли информацию в соцсетях и попросили помочь любой суммой.

Родные обратились за юридической помощью, чтобы разобраться с документами, страховкой и возможностью транспортировки. Однако спустя время россиянка скончалась. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы уже на родине девушки.

Аккаунт Усольцева «ожил» спустя девять месяцев

Знакомый пропавшего в Красноярском крае Сергея Усольцева по имени Валентин заявил, что недавно мужчина оставил след в социальных сетях. По его словам, он проверил активность профиля Усольцева с помощью специального бота и получил подтверждение, что вход в аккаунт производился недавно.

«Я прогнал аккаунт Сергея через бот, определяющий реальную активность. И получил ответ, что Сергей или кто-то еще заходил туда недавно», — рассказал мужчина.

Валентин добавил, что говорил с родственниками пропавшего. Они уверены, что номер Усольцева уже принадлежит другому человеку. Однако сам Валентин сомневается в этом. Используя новую сим-карту, он звонил и писал Усольцеву, однако никто не отвечал. Позже мужчина повторил «эксперимент» со своего старого номера, и сообщение было прочитано.

Аналитики в свою очередь выразили мнение, что дело о пропаже семьи Усольцевых, которая исчезла девять месяцев назад в таежном поселке Кутурчин, можно закрывать. Эксперты изучили все версии и пришли к выводу, что Усольцевы, скорее всего, живы и находятся не в России.

Тайга Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предположил, что Усольцевы могли покинуть сибирскую тайгу только по воздуху. По его словам, уйти далеко пешком самостоятельно они бы не смогли.

«Если бы Усольцевы в самом деле хотели сбежать за границу, они могли бы сделать это легально, купив билет на самолет. Тем более с пятилетним ребенком на руках далеко пешком они уйти не могли. Так что если их вывезли из леса, то только авиатранспортом. Тем более есть информация, что рядом приземлялись два вертолета. Думаю, все эти версии отрабатывает следствие», — уточнил Соловьев.

Юрист также отметил, что Усольцевы жили в городе, который в 1990-е годы находился в поле зрения американских спецслужб. Некоторые местные жители тогда пользовались пристальным вниманием Запада.

Принц Гарри остался без крова?

Принц Гарри не будет проживать в Букингемском дворце во время визита в Лондон, сообщили источники, близкие к королевской семье. Уточняется, что герцог Сассекский не подтвердил согласие на проживание в установленный срок, после чего решение о предоставлении резиденции было пересмотрено. Вскоре команда принца заявила о намерении остаться во дворце, однако, как утверждается, организовать это уже было невозможно.

В свою очередь представитель принца Гарри заявил, что предложение изначально было принято, а затем отозвано Букингемским дворцом. По его словам, причины такого решения остаются неясными.

Принц Гарри Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл и ее дети — Арчи и Лилибет — вероятно, не будут сопровождать принца Гарри во время его предстоящего визита в Великобританию из-за вопросов безопасности. Окончательное решение пока не принято, однако инсайдеры указывают на обеспокоенность службы безопасности герцога.

Сам же принц Гарри намерен посетить могилу своей матери принцессы Дианы в поместье Элторп, которое на время закрыли для обычных посетителей. Организаторы опасаются, что из-за ажиотажа вокруг герцога Сассекского частная поездка привлечет внимание прессы.

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