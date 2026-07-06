Букингемский дворец оставил принца Гарри за порогом

Принц Гарри не будет проживать в Букингемском дворце во время визита в Лондон, сообщает BBC. По информации источников из королевской семьи, соответствующее предложение о размещении было отозвано.

Уточняется, что герцог Сассекский не подтвердил согласие на проживание в установленный срок, после чего решение о предоставлении резиденции было пересмотрено. Вскоре команда принца заявила о намерении остаться во дворце, однако, как утверждается, организовать это уже было невозможно.

В свою очередь представитель принца Гарри заявил, что предложение изначально было принято, а затем отозвано Букингемским дворцом. По его словам, причины такого решения остаются неясными.

Ранее сообщалось, что принц Гарри намерен посетить могилу своей матери принцессы Дианы в поместье Элторп, которое на время закрыли для обычных посетителей. Организаторы опасаются, что из-за ажиотажа вокруг герцога Сассекского частная поездка привлечет внимание прессы. Подозрения возникли из-за внезапного закрытия поместья Элторп в графстве Норгемптоншир на два дня.