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07 июля 2026 в 14:53

Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Москве и Московской области завтра, 8 июля, ожидаются ливни и грозы, сообщили синоптики Центра погоды «Фобос». Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 8 июля

По словам метеорологов, завтра, 8 июля, в Москве прогнозируется относительно прохладная погода и дожди.

«Завтра ливни усилятся, возможна гроза. На термометрах — +19 градусов. В четверг характер погоды останется таким же, зато потеплеет до +21 градуса, а в пятницу температура уже вернется в норму. После полудня — +23 градуса, не исключен слабый дождь», — пояснили синоптики.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в течение недели воздух в российской столице не будет прогреваться выше +23 градусов.

«Всю неделю будет преобладать циклоническая деятельность с вероятностью „огуречных“ дождей — это старинное русское название для затяжных прохладных осадков в середине лета, когда наливаются огурцы. Температурный режим ожидается довольно однообразным. В столичном регионе по ночам столбики минимальных термометров будут показывать от +9 до +14 градусов, в середине дня прогнозируется — от +18 до +23 градусов скромного тепла. Не забывайте зонты. Одевайтесь чуть теплее» — отметил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 8 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июля в Санкт-Петербурге ожидаются ливни и слабый ветер.

«8 июля будет облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура днем — от +19 до +21 градуса. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что температура воздуха будет повышаться только ближе к выходным дням.

«Кратковременные дожди, ливни с грозами, местами град и усиление ветра при грозах продолжат наблюдаться на всей нашей территории и в Санкт-Петербурге тоже. Но интенсивность этих дождей начнет постепенно ослабевать, а во второй половине недели их должно быть уже мало. Фон температуры воздуха в Санкт-Петербурге со среды достигает +20 градусов, а во второй половине недели температура воздуха продолжит повышаться. К выходным дням можно уже рассчитывать на температуру в районе +25 градусов и выше», — добавил он.

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