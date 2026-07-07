Синоптики раскрыли, когда в Москву придет пик похолодания Пик похолодания ожидается в Москве 7 июля

Пик похолодания ожидается в Москве во вторник, 7 июля, заявили синоптики погодного центра «Фобос» в интервью информационной службе «Вести». По их словам, после обеда столбики уличных термометров в лучшем случае покажут +18 градусов.

В Москве сегодня пик похолодания. После обеда в лучшем случае +18 [градусов]. За сутки выпадет не больше четырех миллиметров осадков, что вполне соответствует норме одного ненастного дня, — отметили специалисты.

В среду, 8 июля, ливни усилятся, возможна гроза. Воздух прогреется до +19 градусов. В четверг, 9 июля, характер погоды останется таким же, но потеплеет до +21 градуса. В пятницу, 10 июля, температура уже вернется в норму: потеплеет до +23 градусов, резюмировали метеорологи.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода вернется в Москву 10 июля. По ее прогнозу, температура воздуха поднимется до +27 градусов. Это связано с тем, что город на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, объяснила синоптик.