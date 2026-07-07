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07 июля 2026 в 15:30

Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вооруженные силы России в ночь на 7 июля нанесли удары по военным целям на территории Украины. Атакам подвергся Запорожский машиностроительный производственный комплекс, переоборудованный ВСУ в крупный прифронтовой центр. Уничтожены склады в Кривом Роге и Новомосковске. Полыхают АЗС в Днепродзержинске и Харьковской области. Об этих и других ударах возмездия ВС России по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что о ночных ударах по территории Украины сообщили военные блогеры

Вооруженные силы РФ в ночь на 7 июля нанесли удары по объектам в восьми областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале.

«Мониторинг противника насчитал 123 БПЛА, запущенных с территории России. В Днепропетровской области за два дня уничтожено три склада „Новой почты“, через которую ВСУ доставляют мелкие военные грузы: комплектующие для FPV-дронов, аккумуляторы, электронику, средства связи, приборы наблюдения, экипировку и т. д.», — написал он.

По его данным, были уничтожены склады в Кривом Роге и Новомосковске, а также зафиксирован пожар на АЗС в Днепродзержинске и Харьковской области, использовавшейся в интересах армии Украины.

«Под очередными ударами корректируемыми авиабомбами и РСЗО Запорожский машиностроительный производственный комплекс, который ВСУ переоборудовали в крупный прифронтовой центр», — уточнил Царев. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как по военным целям ВСУ отработали российские «Герани»

По сведениям Царева, беспилотники «Герань-2» атаковали несколько газодобывающих объектов Украины: зафиксированы пожары, один из объектов выведен из строя. Также были нанесены удары по локомотивам, складу с компонентами к БПЛА ВСУ в селе Безруки. В Полтавской области атакованы два промышленных и объект железнодорожной инфраструктуры. В Одесской области снова атакован район Затоки и порт Южный.

«Вертолет Ми-8 ВСУ потерпел крушение во время перехвата российских БПЛА в Полтавской области. По одной из версий, вертолет мог быть сбит „Геранью“, оснащенной ракетой класса „воздух — воздух“», — сообщил блогер. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Что скрывали ВСУ на складе под Киевом

Военный блогер Юрий Подоляка в своем канале в мессенджере МАКС привел подробности удара ВС РФ по складу горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП») 6 июля.

«На складе в Вишневом под Киевом находились снаряды с обедненным ураном-238. Именно поэтому жителям запретили выходить на улицу и открывать окна. Из Вишневого эвакуировали более 500 жителей до завершения работ по ликвидации взрыва», — сообщил Подоляка со ссылкой на украинские Telegram–каналы и МВД Украины.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Что известно из официальных сообщений Минобороны РФ

Согласно сводке Минобороны РФ, опубликованной в официальном канале в МАКСе, по состоянию на 7 июля 2026 года нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области. В Сумской области нанесен удар по подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии.

Танк Т-80БВМ ВС РФ Танк Т-80БВМ ВС РФ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину „Казак“ и восемь автомобилей», — уточнили в ведомстве.

Также подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Анновка, Светлое и Сергеевка Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — отметили в Минобороны РФ.

Также подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение двум штурмовым полкам ВСУ и бригаде морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях. Там противник потерял более 475 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и девять автомобилей. А подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в Херсонской и Запорожской областях.

«Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

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