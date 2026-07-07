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07 июля 2026 в 19:14

Песков напомнил Макрону о забытом обещании позвонить Путину

Песков: Россия открыта для диалога и ждет звонка Макрона

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия готова вести диалог с зарубежными странами, заявил в беседе с швейцарским изданием Weltwoche пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил, что Кремль ждет, когда лидер Франции Эммануэль Макрон сделает обещанный им звонок.

Песков также заверил, что Москва не имела никаких скрытых контактов с Макроном или федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он подметил, что Европе не хватает политиков, которые у нее были ранее.

Мы искренне желаем европейцам приобрести новое поколение более мудрых политиков. Новое поколение де Голлей, новое поколение канцлеров Колей и так далее и тому подобное, — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента напомнил, что Россия говорила об угрозе для своей безопасности, однако никто не послушал ее предупреждений до начала специальной военной операции. По словам Пескова, Киев стал центрам антироссийской активности европейцев и американцев. Россия видела угрозу в том, что Украина станет страной для размещения всех видов вооружения против РФ.

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Дмитрий Песков
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