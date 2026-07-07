Песков предложил украинцам задать Зеленскому всего один вопрос Песков: украинцы должны сами спросить у Зеленского, легитимен ли он

Украинцы должны сами спросить у Владимира Зеленского, легитимен ли он на посту президента, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе со швейцарским изданием Weltwoche. По его словам, законность пребывания политика в должности находится под большим вопросом.

Они должны выяснить у своего президента, легитимность которого сейчас под вопросом, действительно ли он законен или нет, — посоветовал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно указывал на серьезные сомнения в легитимности Зеленского. Песков напомнил об этом, комментируя решение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного участвовать в президентских выборах.

Сам же Зеленский отмечал, что «появилось окно возможностей для организации волеизъявления». При этом подчеркнул, что выборы должны пройти так, чтобы «не вызвать раскол в обществе».

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что экс-главком ВСУ может стать главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах. Он считает, что решающую роль в возможном возвращении бывшего главнокомандующего в большую политику может сыграть поддержка западных партнеров.