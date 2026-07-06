Сахарный диабет: четыре главных симптома, группы риска, какие анализы сдать

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предостережением: России может угрожать эпидемия сахарного диабета. На сегодняшний день число официально зарегистрированных пациентов с этим диагнозом в стране составляет около 6 млн человек. О том, как распознать болезнь на ранней стадии и на какие сигналы организма обратить внимание, — в материале NEWS.ru.

Что такое диабет и чем он опасен для организма

Сахарный диабет — это патологическое состояние, при котором уровень глюкозы в крови длительное время остается повышенным, пояснила в беседе с NEWS.ru кардиолог Мария Чайковская. В здоровом организме поджелудочная железа вырабатывает инсулин — гормон, отвечающий за транспортировку глюкозы из крови в клетки, где она превращается в источник энергии.

«При диабете этот механизм дает сбой. Глюкоза задерживается в крови, ее концентрация растет, а ткани при этом начинают испытывать энергетическое голодание», — пояснила специалист.

Врач напомнила, что существуют два основных типа заболевания. При диабете 1-го типа инсулин практически не вырабатывается из-за недостаточной функции поджелудочной железы. При диабете 2-го типа гормон может продуцироваться в достаточном, а иногда даже в избыточном количестве, однако клетки теряют к нему чувствительность (это состояние называют инсулинорезистентностью).

Сколько людей в России и мире болеют диабетом

В октябре 2025 года заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин сообщил, что в России насчитывается около 6 млн человек с диагнозом «сахарный диабет», причем заболеваемость неуклонно растет. Он подчеркнул, что это общемировая тенденция. Согласно данным Международной федерации диабета (IDF), реальное число больных в России достигает 7,6 млн человек.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявлял: если россияне не пересмотрят свои привычки, то к 2030 году каждый второй взрослый будет иметь избыточную массу тела, что напрямую ведет к диабету. Академик РАН Геннадий Онищенко, в свою очередь, отметил, что ожирение способно перерасти в отдельную эпидемию, идущую рука об руку с диабетом.

По оценкам IDF за 2025 год, 11,1% взрослого населения планеты (в возрасте от 20 до 79 лет) страдают диабетом. При этом четверо из десяти больных даже не подозревают о своем диагнозе. Более 90% случаев приходится на диабет 2-го типа, развитие которого, по мнению экспертов, провоцируется социально-экономическими, демографическими, экологическими и генетическими факторами.

Почему диабет часто маскируется под стресс и усталость

Сахарный диабет, особенно 2-го типа, развивается постепенно. Его первые проявления человек часто списывает на усталость, стресс или перегрузки на работе, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Он добавил, что сегодня болезнь диагностируют даже у детей разных возрастов.

Кардиолог Мария Чайковская подтверждает: нередко дебют диабета маскируется под вегетативные нарушения. Пациенты жалуются на необъяснимую утомляемость, тяжесть после еды, усиленную тягу к сладкому, ночные пробуждения, потливость, учащенное сердцебиение, дрожь и чувство сильной внутренней тревоги.

«Человек может подумать, что это паническая атака, аритмия или проблемы с сердцем. Однако иногда за такими симптомами стоит нарушение углеводного обмена: организм просто перестает справляться с резкими колебаниями уровня глюкозы», — предупредила врач.

Какие симптомы диабета нельзя игнорировать

По словам Дмитрия Малых, существует ряд специфических признаков, которые должны насторожить каждого.

Постоянная жажда и сухость во рту. Если вы стали пить гораздо чаще обычного, просыпаетесь по ночам от жажды и не можете утолить ее привычным объемом жидкости, это серьезный повод проверить кровь на сахар.

Учащенное мочеиспускание. Избыток глюкозы выводится через почки, из-за чего учащаются позывы в туалет, в том числе ночью. Многие списывают это на нервное перенапряжение или большое количество выпитой воды, но игнорировать симптом опасно.

Выраженная слабость и падение работоспособности. «Я просто устал», «переработал», «стресс» — типичные отговорки пациентов. Однако при диабете клетки голодают, так как глюкоза не может проникнуть внутрь них в нужном объеме.

Необъяснимая потеря веса. Особого внимания заслуживает снижение массы тела на несколько килограммов за короткий срок без изменений в диете или образе жизни, особенно на фоне повышенного аппетита.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В группе риска находятся люди с избыточным весом, наследственной предрасположенностью, артериальной гипертонией и низкой физической активностью.

«Единственный достоверный способ подтвердить или опровергнуть диагноз — вовремя обратиться к врачу и пройти обследование. Чем раньше выявлена болезнь, тем выше шансы предотвратить тяжелые осложнения», — подчеркнул Малых.

Кардиолог Чайковская посоветовала обращать внимание на сочетания симптомов:

усталость и сильная жажда;

сонливость после еды и набор веса именно в области живота;

ухудшение зрения и сухость во рту;

частые инфекции, молочница, кожный зуд и долго не заживающие ранки;

покалывание, жжение или онемение в стопах.

По словам врача, полагаться только на ощущения нельзя. Диабет подтверждается исключительно лабораторно.

«Программа-минимум — анализ на глюкозу натощак и тест на гликированный гемоглобин», — резюмировала Чайковская.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Почему диабет называют болезнью современного уклада жизни

По мнению Марии Чайковской, современный диабет — это не просто следствие неправильного питания, а болезнь всей окружающей среды.

«Его подпитывает не какой-то один продукт, а весь уклад жизни: хронический стресс, обилие ультрапереработанных продуктов, гиподинамия, лишний вес (особенно абдоминальный), а также нарушение сна и циркадных ритмов», — пояснила она.

Читайте также:

Сладкая угроза: на РФ надвигается новая эпидемия — как спасти себя и детей

Гипергликемия и гипогликемия: признаки, первая помощь и что нельзя делать

Спастись от рака и разрушения костей: какие исследования нужны после 80 лет