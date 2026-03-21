Онищенко предрек новую эпидемию в России

Ожирение может стать еще одной эпидемией наравне с диабетом, доля россиян с лишним весом растет, заявил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он также отметил, что главными врагами людей остаются кардиологические и онкологические заболевания.

Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке. А что такое ожирение? Это можно смело ставить знак равенство с диабетом, — сказал Онищенко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила обеспокоенность динамикой распространения сахарного диабета. Выступая на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, она предупредила, что ситуация может перерасти в эпидемию. По ее словам, ключевым фактором ухудшения ситуации являются пищевые привычки населения.

До этого ученые выяснили, что дети от курящих отцов чаще сталкиваются с нарушениями обмена веществ, что потенциально повышает риск развития сахарного диабета в будущем. В ходе эксперимента ученые изучали влияние никотина на организм самцов мышей и выяснили, что даже привычка отца может программировать метаболические процессы у следующего поколения.