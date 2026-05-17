«Опаснее, чем хантавирус»: Онищенко предупредил о новой эпидемии

Вспышка лихорадки Эбола опаснее, чем хантавирус, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он объяснил, что Эбола имеет большие шансы на распространение.

Эбола опаснее, чем хантавирус, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. У нее больше шансов на распространение, — отметил Онищенко.

По его словам, ситуация в России будет развиваться в зависимости от предпринятых мер. Академик пояснил, что важно уделять внимание санитарному контролю на госграницах, а также территориям, на которых могут происходить завозы инфекции.

Ранее сообщалось, что число жертв лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго выросло до 88 человек. Представители Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что количество предположительных случаев заражения достигло 336.

До этого в Роспотребнадзоре сообщали, что угрозы распространения лихорадки Эбола на территории России сейчас нет. В ведомстве добавили, что во всех пунктах пропуска действует усиленный контроль.