Роспотребнадзор оценил вероятность распространения лихорадки Эбола в России В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии риска распространения Эболы в России

Угрозы распространения лихорадки Эбола на территории России сейчас нет, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве добавили, что во всех пунктах пропуска действует усиленный контроль. Кроме того, задействована автоматизированная система «Периметр», которая оценивает эпидемиологические риски для каждого рейса, прибывающего в страну.

В рамках федерального проекта «Санитарный щит» <...> во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется автоматизированная информационная система «Периметр» для оценки и минимизации рисков. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзор вместе со странами Африки отслеживает динамику распространения опасных инфекций. На континенте работают два научных центра, созданных при участии ведомства, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде. По данным организации, к 16 мая в провинции Итури на востоке Конго зарегистрировали восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания, 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертей.