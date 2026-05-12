Вернувшихся с лайнера MV Hondius канадцев отправили на карантин Четырех канадцев с лайнера MV Hondius отправили на карантин из-за хантавируса

Еще четыре гражданина Канады, находившиеся на борту лайнера MV Hondius, где ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, помещены под наблюдение специалистов Минздрава после возвращения домой, сообщил телеканал CBC. Для них введен 21-дневный карантин с возможностью продления до 42 дней.

Медицинское наблюдение организовано в рамках профилактических мер после вспышки заболевания на борту судна MV Hondius.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус проинформировал, что вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius спровоцировала у некоторых пассажиров тяжелые психические расстройства, включая нервные срывы. Им трудно было оставаться в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми. Глава ВОЗ назвал наилучшим вариантом принятое решение не заставлять людей соблюдать изоляцию на судне, а отправить их в родные страны под наблюдением врачей.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что истерия вокруг хантавируса преувеличена, но ее могут использовать для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании и странах Евросоюза. По его словам, у вируса отсутствуют признаки повышенной способности к передаче человеку.