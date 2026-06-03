В США запланировали новые пошлины для 60 стран-партнеров США намерены ввести пошлины в размере 10% и 12,5% на импорт товаров из 60 стран

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 12,5% на импорт из 60 стран, включая Канаду и государства Европы, из-за использования принудительного труда, сообщает Reuters. Торговый представитель США Джеймисон Грир подчеркнул, что неспособность ключевых партнеров решить проблему импорта товаров, произведенных таким образом, является неприемлемой.

Это создает ситуацию, при которой американские работники вынуждены конкурировать на мировом рынке в неравных условиях, — отметил Грир.

Управление торгового представителя США определило, что 10% пошлины лягут на импорт из Канады, Эквадора, Европейского союза, Индонезии, Мексики, Пакистана, Аргентины, Бангладеш, Камбоджи, Сальвадора, Гватемалы, Индонезии, Малайзии, Тайваня и Великобритании. Пошлины в размере 12,5% коснутся остальных 45 стран, в отношении которых проводилось расследование.

Ранее разведка Турции сообщила, что страна может покинуть Таможенный союз с Евросоюзом, если его правила не будут обновлены. По ее информации, государству следует придерживаться автономии в вопросе свободной торговли.