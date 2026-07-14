Российские силы за день сбили более 200 украинских БПЛА МО: за день над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбили 252 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 252 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России. Воздушные цели поражались над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В оборонном ведомстве уточнили, что уничтожение дронов происходило в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской и Ростовской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и Республикой Адыгея. Кроме того, цели поражались над акваториями Азовского и Черного морей.

Российские военные неоднократно фиксировали массированные налеты БПЛА со стороны Украины. Силы ПВО действовали оперативно и слаженно, обеспечивая защиту критически важных объектов и населенных пунктов.

Ранее главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отмечал, что технологический потенциал Украины не позволял ей производить ракеты и авиацию даже в мирное время и сейчас эта возможность отсутствует. Он подчеркнул, что создание крылатой ракеты требует навыков по производству реактивных двигателей, которыми страна не обладает.