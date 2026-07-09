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09 июля 2026 в 16:39

12-летняя школьница создала ИИ-сервис для малого бизнеса

Школьница из Канады разработала ИИ-сервис для обработки звонков

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Школьница Мана Джампала из канадской провинции Британская Колумбия в возрасте 12 лет разработала ИИ-сервис Voxa для обработки телефонных звонков малого бизнеса, сообщает Business Insider. Проект, запущенный в ноябре 2025 года, уже обслуживает сотни вызовов, а его создательница рассчитывает привлечь первого платного клиента.

Когда мне было 11 лет, я ходила на работу к папе и замечала, что они пропускают много звонков. Они очень маленькая команда, поэтому были суперзаняты. Они либо игнорировали их, либо вообще не замечали, — рассказала Джампала.

Voxa работает круглосуточно: принимает звонки, записывает клиентов на прием, фиксирует заказы в ресторанах, обрабатывает пропущенные вызовы и формирует краткие отчеты после каждого разговора. Для создания продукта школьница использовала нейросети ChatGPT и Claude.

Продвижение продукта столкнулось с неожиданной проблемой: при личных встречах потенциальные клиенты интересовались возрастом разработчицы больше, чем возможностями сервиса. Поэтому Джампала переключилась на онлайн-презентации, где внимание сосредоточено на качестве продукта.

Интерес к искусственному интеллекту появился у Джампалы в девять лет. С тех пор она изучила язык Python, посещала лагеря по программированию, получила специальный приз на университетском научном конкурсе и грант фонда, который поддерживает молодых стартаперов.

Ранее ИИ-эксперт Татьяна Сеземина рассказала, что нейросети способны адаптировать резюме под требования конкретного работодателя на основе анализа данных о компании. Кроме того, искусственный интеллект поможет соискателю подготовиться к собеседованию, смоделировав живой диалог с вероятными вопросами.

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