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09 июля 2026 в 06:20

Россиянам объяснили, как усилить резюме с помощью ИИ

ИИ-эксперт Сеземина: нейросети помогут выделить главные навыки в резюме

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Нейросети помогут соискателю выделить главные навыки в резюме и увеличить соответствие требованиям конкретного работодателя, заявила NEWS.ru руководитель «Платформы ИИ-агентов» направления Т1 ИИ (IT-холдинг Т1) Татьяна Сеземина. По ее словам, искусственный интеллект способен не только отредактировать текст, но и проанализировать информацию о компании из множества источников.

Чтобы увеличить соответствие, кандидат с помощью ИИ может выделить основные навыки, переформулировать под требования конкретного работодателя резюме, используя для этого информацию о компании из множества источников. Нейросеть даст рекомендации, какие проекты и достижения вынести на первый план, а какие оставить менее заметными. На следующем этапе ИИ поможет подготовиться: составит список вероятных вопросов, предложит наиболее релевантные ответы на них и даже проведет тренировочное собеседование. Голосовые ИИ-ассистенты моделируют живой диалог, уточняют детали и меняют сценарий в зависимости от реакции кандидата, — пояснила Сеземина.

По ее словам, особенно актуальными такие инструменты становятся в условиях жесткой конкуренции на российском рынке труда. Эксперт отметила, что сегодня на одно место претендуют десятки специалистов.

Российский рынок труда становится все более конкурентным. Сейчас на одну вакансию в среднем приходится почти 10 активных резюме. Это рекордный показатель за последние восемь лет. Но преимущество получают не те, кто полностью перекладывает поиск работы на нейросети, а те, кто умеет использовать их как инструмент для более качественной подготовки. Именно такой подход позволяет не просто быстрее пройти этапы отбора, но и повысить свои шансы на желанный оффер, — заключила Сеземина.

Ранее инвестор Владимир Виноградов заявил, что массовые отклики на неподходящие вакансии и использование шаблонного резюме часто затягивают поиск работы. По его словам, другой распространенной ошибкой является пассивное ожидание ответов от работодателей.

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