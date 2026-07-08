Россиянам назвали главные ошибки при поиске работы

Массовые отклики на неподходящие вакансии и использование шаблонного резюме часто затягивают поиск работы, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» инвестор Владимир Виноградов. Другой распространенной ошибкой он назвал пассивное ожидание ответов от работодателей.

Перестаньте слать одно и то же резюме на вакансии «менеджер» или «специалист». Рекрутер — не телепат, он не догадается о ваших достижениях, если вы их не оцифруете. В 2026 году простое обновление анкеты на сайтах по поиску работы уже работает хуже. Средний срок поиска работы в России составляет шесть-семь месяцев, а у более 20% соискателей он затягивается больше чем на год, — подчеркнул Виноградов.

Он порекомендовал подстраивать резюме под каждую вакансию, сопровождать текст о себе конкретными результатами и писать сопроводительные письма. Для поиска работы можно использовать не только тематические сайты, но и профессиональные сообщества. Кроме того, можно обращаться напрямую к работодателям.

Ранее HR-эксперт Александр Ветерков заявил, что в резюме, составленных с помощью искусственного интеллекта, соискатели выглядят слишком идеальными. Он отметил, что ИИ-системы могут ускорить работу рекрутера, однако не заменят его опыт и интуицию.