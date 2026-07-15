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15 июля 2026 в 00:27

В США озвучили, что даст стране законопроект о санкциях против РФ

WSJ: закон о санкциях США против России даст возможность ввести пошлины до 100%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В разрабатываемом Конгрессом США законопроекте об ужесточении антироссийских ограничений предусматривается механизм введения импортных пошлин до 100% для государств, закупающих российскую нефть, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Документ нацелен в первую очередь на пять стран — крупнейших импортеров российских энергоносителей, включая Китай и Индию.

Инициатива была представлена в начале апреля 2025 года двухпартийной группой сенаторов во главе с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Помимо тарифных мер, документ содержит положения о расширении санкций против оборонного, энергетического и финансового секторов России, а также вторичные ограничения в отношении ее торговых партнеров.

Как отмечает WSJ, в случае принятия законопроекта Конгресс США впервые позволит использовать пошлины в качестве полноценного геополитического инструмента. Решения о применении тарифов останутся исключительно за президентом США Дональдом Трампом. Он уже назвал высокими шансы на утверждение документа, однако подчеркнул, что некоторые ключевые положения с ним не согласованы, и он должен их изучить.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия адаптировалась к санкциям. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, страна научилась обходить введенные против нее ограничения.

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