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14 июля 2026 в 23:25

Атака Ирана на корабль ВМС Кувейта привела к серьезным последствиям

Четверо военных получили ранения в результате удара Ирана по кораблю ВМС Кувейта

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вечером во вторник, 14 июля, Военно-морские силы Кувейта подверглись ракетно-беспилотному удару со стороны Ирана, сообщил в соцсетях официальный представитель Министерства обороны эмирата полковник Сауд аль-Атван. В результате пострадали четыре военнослужащих.

Целью удара стал один из кораблей ВМС Кувейта. В результате пострадали четыре военнослужащих, им оказана необходимая медицинская помощь, их состояние стабильное, — указано в публикации.

Помимо прямого попадания, кувейтским силам удалось перехватить одну баллистическую ракету, пять крылатых ракет и 33 беспилотных летательных аппарата, запущенных с иранской территории. Аль-Атван также сообщил, что под удар попал ряд жизненно важных и гражданских объектов, а падение обломков причинило материальный ущерб.

Официальный Тегеран пока не комментировал произошедшее. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реакции кувейтского руководства и международного сообщества.

Ранее стало известно, что американские военные вновь наносят удары по территории Ирана. Телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации проинформировал, что военная операция продолжается уже несколько часов.

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