На Западе заметили резкую смену тактики Рубио в Пекине NYT: Рубио сменил критику Китая на призывы к сотрудничеству в Пекине

Госсекретарь США Марко Рубио, на протяжении почти всей своей карьеры жестко критиковавший Пекин и находящийся под персональными китайскими санкциями, во время визита в КНР неожиданно начал призывать к сотрудничеству, пишет The New York Times. Непосредственно перед визитом Рубио заявил, что Китай является «главным геополитическим вызовом» для Вашингтона.

Еще будучи сенатором от Флориды, Рубио обвинял председателя КНР Си Цзиньпина в «преступлениях против человечности», поддерживал протесты в Гонконге и выступал за расширение военной помощи Тайваню. В 2020 году Китай ввел против него санкции и запретил въезд в страну. Однако теперь Пекин разрешил Рубио приехать вместе с делегацией президента США Дональда Трампа, объяснив это тем, что санкции были введены против «сенатора Рубио», а не против Рубио как представителя администрации.

В Пекине госсекретарь говорил о необходимости «стратегической стабильности» и заявил, что практически нет проблемы, которую две страны не могли бы решить, работая вместе. При этом, как отмечает газета, по ряду вопросов Рубио сохраняет жесткую линию и продолжает санкционное давление на китайские компании.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что переговоры США и Китая стали важным шагом для улучшения отношений между двумя странами. По его мнению, и КНР, и Соединенным Штатам выгодно выстроить конструктивный диалог, а не развязывать конфликт на фоне конкуренции.