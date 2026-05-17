17 мая 2026 в 12:16

ВСУ попытались атаковать с помощью двух типов ракет

Российские силы ПВО сбили ракеты «Фламинго» и «Нептун»

Фото: МО РФ
Средства противовоздушной обороны сбили крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», сообщает Министерство обороны. Также, по данным оборонного ведомства, уничтожены восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Сбиты <...> крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 1054 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что Вооруженные Силы Украины могли применить тактику «звездных налетов» при атаке на Московский регион. Он пояснил, что такой подход, известный со времен ВОВ, предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что детский оздоровительный комплекс «Спутник» попал под удар украинских беспилотников. Он добавил, что БПЛА противника были уничтожены в городе Таганроге, Азовском и Неклиновском районах региона.

ВСУ попытались атаковать с помощью двух типов ракет
