Неизвестный в маске нокаутировал посетителя кафе

В Нижнем Новгороде между посетителями вспыхнул конфликт, который перерос в драку, сообщает РЕН ТВ. Между мужчинами завязалась словесная перепалка — в итоге появился третий в маске и нокаутировал одного из участников конфликта.

Неизвестный ударил пострадавшего в челюсть — у него пошла кровь изо рта. Мужчина в маске скрылся, а очевидцы вызвали полицию. Отмечается, что сотрудники кафе не стали вмешиваться в стычку.

Ранее массовая драка работников произошла на птицефабрике в Ленинградской области. Причиной потасовки стала словесная перепалка между выходцами из Средней и Южной Азии. После конфликта госпитализировали 20 человек, семь из которых находились в тяжелом состоянии. После драки 12 человек доставили в отдел.

Также на востоке Москвы на Миллионной улице семейный праздник закончился трагедией: 41-летний мигрант зарезал своего 60-летнего брата во время застолья в честь рождения племянника. Подозреваемый переночевал в квартире с телом убитого, а утром обнаружил труп родственника с колото-резаными ранами. Мужчина признался, что не помнит причин конфликта и что это может быть связано с последствиями старой аварии.