День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 17:32

Определена судьба матерившегося и подравшегося с врачами судьи

ВС разрешил привлечь судью в отставке Супруна к ответу за мат и драку с врачами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Верховный суд РФ согласился привлечь судью в отставке Александра Супруна к административной ответственности, сообщили в пресс-службе инстанции. Будучи судьей Четвертого кассационного суда, он выражался нецензурной бранью, хватал врачей за форму, когда те пытались оказать ему помощь.

Высшая судебная инстанция, основываясь на имеющихся данных о причастности Супруна к инкриминируемому правонарушению, дала согласие на привлечение его к административной ответственности, — сказано в сообщении.

По версии следствия, Супрун игнорировал требования полицейских предъявить документы и прекратить противоправные действия. В связи с этим в ВС поступил запрос о привлечении экс-судьи к ответственности за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти.

Ранее стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 25 мая намерена обсудить возможность отмены отставки судьи Верховного суда Виктора Момотова. Упомянутая норма позволяет прекратить отставку, если выяснится, что судья допустил нарушения при исполнении своих обязанностей, занялся деятельностью, несовместимой с судейским статусом, либо в отношении него вступил в силу обвинительный приговор.

Общество
Верховный суд
драки
судьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не советовал бы своим детям»: Мерц публично рассказал о разочаровании США
Легкоатлет Никитин дал совет начинающим бегунам для подготовки к марафону
Как интерьер влияет на уровень усталости
«Ничего нового»: театральный критик прошлась по «Гамлету» с Юрой Борисовым
Билеты на суперфинал Кубка России по футболу — 2026: где и как купить, цены
Раскрыто, зачем президент Ганы собрался в Россию
Омбудсмен рассказала о состоянии раненной в Подмосковье девочки
В европейском городе 30 человек пострадали из-за крупной утечки химикатов
Лукашенко напомнил про санкции США и назвал страну «молодцом»
Мать-педофилка и воспитатели-садисты: главные ЧП недели
ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгороде
Дом в спокойных оттенках: как нейтральная палитра влияет на настроение
Овчинский: Москва и «Дом.РФ» совместными усилиями ускорят строительство
Финляндию призвали к решительным действиям из-за инцидента с дроном ВСУ
ЦБ России принял важное решение по доллару и евро перед выходными
Пиратство по заказу Украины: арест сухогруза CAFFA, ситуация на Балтике
Появилась информация о погибших при взрыве на нефтебазе в Уфе 13 мая
«Себя героем не считаю»: снайпер Санта о спасении бойцов, «Трубе» и ранении
В российском городе ввели режим ЧС из-за украинских БПЛА
«Не сошел с ума»: раскрыто, почему Зеленский заявил о нападении Белоруссии
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.