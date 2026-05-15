Определена судьба матерившегося и подравшегося с врачами судьи ВС разрешил привлечь судью в отставке Супруна к ответу за мат и драку с врачами

Верховный суд РФ согласился привлечь судью в отставке Александра Супруна к административной ответственности, сообщили в пресс-службе инстанции. Будучи судьей Четвертого кассационного суда, он выражался нецензурной бранью, хватал врачей за форму, когда те пытались оказать ему помощь.

Высшая судебная инстанция, основываясь на имеющихся данных о причастности Супруна к инкриминируемому правонарушению, дала согласие на привлечение его к административной ответственности, — сказано в сообщении.

По версии следствия, Супрун игнорировал требования полицейских предъявить документы и прекратить противоправные действия. В связи с этим в ВС поступил запрос о привлечении экс-судьи к ответственности за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти.

Ранее стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 25 мая намерена обсудить возможность отмены отставки судьи Верховного суда Виктора Момотова. Упомянутая норма позволяет прекратить отставку, если выяснится, что судья допустил нарушения при исполнении своих обязанностей, занялся деятельностью, несовместимой с судейским статусом, либо в отношении него вступил в силу обвинительный приговор.