27 мая 2026 в 11:14

Верховный суд впервые обобщит практику по делам с ИИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Верховный суд впервые проведет масштабное обобщение судебной практики по делам, связанным с использованием искусственного интеллекта, сообщила инстанция. Суды оценят, можно ли считать доказательствами документы, сформированные нейросетями, передает ТАСС.

Судам предстоит оценить практику признания доказательствами документов и заключений, сформированных ИИ, а также случаи обжалования судебных актов по тем мотивам, что судья использовал ИИ-инструменты для их вынесения, — говорится в сообщении.

В обобщение также включат блок о защите авторских прав при обучении ИИ. По итогам обобщения Верховный суд может предложить изменения в законодательство.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что искусственный интеллект будет выполнять функции ассистента для музыкантов, но не сможет полностью заменить их. По его словам, продукт, созданный с использованием нейросетей, слишком однообразен.

Кроме того, психолог и бизнес-тренер Юлия Романова заявила, что даже кратковременное применение нейросетей ослабляет навыки самостоятельного мышления. Однако, по ее словам, эти когнитивные функции можно развивать целенаправленно.

