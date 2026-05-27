27 мая 2026 в 11:57

Путин провел встречу с вице-премьером России Патрушевым

Владимир Путин в Кремле на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе мероприятия глава государства попросил доложить о ходе посевной кампании.

У нас отрасль работает достаточно стабильно, посевная кампания по планам в 2026 году — общая площадь сева должна составить 83 млн гектаров, — отметил Патрушев.

Патрушев также сообщил, что в 2025 году озимый клин составил 20 млн гектаров, при этом в нормальном состоянии сохранилось 97% посевов, что формирует хорошую базу под урожай 2026 года. Он добавил, что яровой сев в ряде регионов проходил непросто из-за неблагоприятной погоды, однако аграрии используют все погодные окна для ускорения работ, и на данный момент засеяно уже более половины необходимых площадей.

Вице-премьер подчеркнул, что в начале года в ряде регионов страны фиксировались проблемы с распространением заболеваний животных, однако на данный момент ситуацию удалось стабилизировать. Таким образом, внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием.

Ранее руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов — младший сообщил, что первые бананы, собранные накануне в состоянии «технической зрелости» в теплицах в Сочи, были отправлены на специальную экспертизу. В таком виде плоды идеально приспособлены для долгой транспортировки.

