27 мая 2026 в 12:38

Песков объяснил, почему Армении выгоднее оставаться в составе ЕАЭС

Песков напомнил, что для Армении гарантированы дивиденды от ЕАЭС

Дмитрий Песков
Для Армении гарантированы дивиденды от ЕАЭС, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, он имел в виду несколько процентов ежегодного развития и повышения ВВП республики. При этом Песков отметил, что Ереван может не получить подобных преференций от членства в ЕС, передает пресс-служба Кремля.

Не нам судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно мы можем констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, — сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ближайшее время не планируются. Он напомнил, что политики уже встречались не так давно.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Содружество Независимых Государств не может оставить без внимания позицию Армении, которая сообщила о планах по евроинтеграции. По его словам, Ереван остается участником СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и активно пользуется преимуществами этого членства.

