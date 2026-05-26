В СНГ заметили попытки Армении усидеть «на трех стульях» Лебедев: в СНГ не оставят без внимания позицию Армении по евроинтеграции

Содружество Независимых Государств не может оставить без внимания позицию Армении, которая сообщила о планах по евроинтеграции, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. По его словам, которые передает ТАСС, Ереван остается участником СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и активно пользуется преимуществами этого членства.

Сегодня мы не можем оставить без внимания прошедший недавно в Армении саммит Евросоюза по Украине и позицию руководства страны на вступление Армении в ЕС, — подчеркнул Лебедев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, в особенности для своих партнеров. Однако льготная цена на газ для Армении может начать формироваться на рыночной основе, если страна решит покинуть ЕАЭС, уточнил он.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, считает россиян «лохами». По его словам, армянский народ может лишиться рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса Еревана на разрыв отношений с Москвой.