Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 11:35

В СНГ заметили попытки Армении усидеть «на трех стульях»

Лебедев: в СНГ не оставят без внимания позицию Армении по евроинтеграции

Сергей Лебедев Сергей Лебедев Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Содружество Независимых Государств не может оставить без внимания позицию Армении, которая сообщила о планах по евроинтеграции, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. По его словам, которые передает ТАСС, Ереван остается участником СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и активно пользуется преимуществами этого членства.

Сегодня мы не можем оставить без внимания прошедший недавно в Армении саммит Евросоюза по Украине и позицию руководства страны на вступление Армении в ЕС, — подчеркнул Лебедев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, в особенности для своих партнеров. Однако льготная цена на газ для Армении может начать формироваться на рыночной основе, если страна решит покинуть ЕАЭС, уточнил он.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, считает россиян «лохами». По его словам, армянский народ может лишиться рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса Еревана на разрыв отношений с Москвой.

Страны СНГ
Украина
Армения
ЕС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вооруженные силы России продвинулись в Сумской области
«Деньги идут в яму»: Захарова раскрыла судьбу выделяемых Киеву средств
Самый добрый кондуктор Петербурга рассказал о нападениях соседей
Поиски Усольцевых: последние новости 26 мая, опровержение СК, новые версии
Путин предложил способ решения стоящих перед ОДКБ задач
Роспотребназор назвал виновника отравления кадетов в Красноярске
Цветы, коньяк, фрукты: сколько денег потеряет Армения без рынка России
В Азербайджане начался судебный процесс по апелляции экс-лидеров Карабаха
Лидер «Спартака» намекнул на уход из команды
Появились жуткие подробности убийства отца студентом-отличником из Липецка
В МИД Польши ответили на вопрос об эвакуации дипломатов из Киева
Названа самая дешевая страна для отдыха россиян
«Пробы ставить негде»: мигрант едва не изнасиловал дочь участника СВО
В Рособрнадзоре напомнили, что допустимо держать на столе в ходе сдачи ЕГЭ
Адвокат оценил допрос митрополита Илариона в Чехии
Раскрыто, как новые правила по семейной ипотеке изменят спрос на жилье
Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов за сокрытие данных об IP-адресах
Суд признал законным взыскание с Чубайса 5,5 млрд рублей
Появились шокирующие кадры первых минут теракта в Старобельске
Пьяный незнакомец с ножом напал на водителя питбайка в Новой Москве
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.